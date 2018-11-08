MHP Genel Başkanı Bahçeli: 3 teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin 3 teröristin başına ödül koymasını Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamalarla değerlendirdi.

PKK’lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD’dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 8 Kasım 2018

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Her seferinde hayal kırıklığına savrulduk"

Stratejik ve model ortaklığı içinde buluştuk, dostluk ilişkisiyle avunduk; her seferinde hayal kırıklığına, her defasında heyecan kısırlığına savrulduk. ABD’yle Türkiye’nin tarihsel ve egemenlik çıkarlarının bugünkü kadar cepheleşip cendereye girmesine hiçbir dönemde de şahit olmadık.

"Önemli olan ABD’nin bundan sonra Türkiye’yle ilişkilerini nasıl ve ne şekilde tesis edeceğidir"

ABD’de Kongre ara seçimleri 6 Kasım’da yapıldı. Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirdi. Trump sıkıştı, siyaseten zora girdi, dara düştü. Senato’daki üstünlüğü ise kendisini bir nebze de olsa rahatlattı.

Önemli olan ABD’nin bundan sonra Türkiye’yle ilişkilerini nasıl ve ne şekilde tesis edeceğidir. Bunu kararlı bir şekilde takip edeceğiz.

"3 teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir"

PKK'lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar.

ABD’nin maksadı başkadır, senaryo farklıdır. Yeni bir cambaz oyunu sahnededir. Akıllarınca YPG’yi sivriltip PKK’yı sobeliyorlar. Çok iyi biliyorlar ki; PKK=YPG’dir.

Hatta PKK=FETÖ=YPG’dir. PKK’lı teröristlerin başına ödül koymuşken, FETÖ’cüleri ne yapacaklar, hasıraltına nasıl itecekler? ABD ödül koymasına koysun, fakat terörle mücadelemize gölge düşürmesin, YPG ile FETÖ muhafızlığına heves etmesin.

Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir.

Kaynak: TRT Haber