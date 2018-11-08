Furkan Vakfı davasında karar

Dava, Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Alparslan Kuytul mahkemeye, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Kuytul için, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından, 20 yıl hapis cezası istenmişti.

Mahkeme heyeti, Alparslan Kuytul'un silahlı terör örgütüne yardım, yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak suçlarından tahliyesine, diğer suçlardan ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: TRT Haber