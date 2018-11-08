YTB ile Azerbaycan ve Kazakistan arasında mutabakat zaptı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında (YTB) düzenlenen imza törenine, YTB Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş ve Türkiye Burslusu uluslararası öğrenciler katıldı.

Eren, imza töreninde yaptığı konuşmada, YTB'nin başlıca görev ve sorumlulukları arasında Türkiye'nin diaspora politikalarını oluşturmanın ve bu politikalar çerçevesinde faaliyetler yürütmenin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, kardeş toplulukları da hesaba katan diaspora anlayışına sahip olduğunu dile getiren Eren, "İkili ilişkilerde 'kültürel benzerlik' öğesinin çok verimli zemin oluşturduğu göz önünde bulundurularak, kardeş topluluklarla bu doğrultuda ilerleyen ilişkilerimizin, siyaset ve ekonomi gibi alanlara da pozitif tesir etmesi hedeflenmektedir." dedi.

"Tarihi ve kültürel bağlarımız önemli potansiyel taşıyor"

Eren, kardeş topluluklar arasında Türk Konseyi üyesi ülkelerin, öncelikli planda yer alan partnerler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk Konseyi üyesi ülkelerle tarihi ve kültürel bağlarımız, bu ülkelerle geliştirmeye devam ettiğimiz ilişkiler için bizlere fırsatlar sunan önemli bir potansiyel taşımaktadır. Önümüzde bulunan bu potansiyeli layıkıyla kullanmak ve onu profesyonel araçlarla, karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde geliştirmek, YTB'nin hedeflerinin esasını oluşturmaktadır."

Konuşmasında, YTB'nin, uluslararası öğrenci hareketliliği ve diasporalar arası iş birliği alanında yürüttüğü çalışmalara da değinen Eren, "Günümüzde önemi tartışılmaz olan yükseköğretimin seviyesinin küresel çapta artmasına katkı sağlayan Türkiye Bursları, yaklaşık 150 ülkeden 17 bin 775 yararlanıcısına, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde eğitim imkanı sunmaktadır." diye konuştu.

Eren, bu kapsamda, Türk Konseyi üyesi ülkelerden her yıl bin civarında uluslararası öğrencinin yükseköğretim için Türkiye'ye geldiğini aktardı.

"Türkiye Mezunları Derneği 19 ülkede faaliyet gösteriyor"

Türkiye mezunu öğrencilerin 22 ayrı Türkiye Mezunları Derneğini gönüllü kurduğunu ve bu derneklerin 19 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Eren, şöyle devam etti:

"Kazakistan'da çalışmalarına devam eden Türkiye Mezunları Derneğinin, Türk Konseyi üyesi diğer ülkelere de açılması ve ülkelerimiz arasındaki insani ve sempatik bağlara yeni bir kurumsal kimlik daha kazandırılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu dernekler aracılığıyla, 1992'den bu yana ülkemize üniversite eğitimi için gelen Orta Asya ve Kafkasyalı on binlerce öğrenciden meydana gelen insan kaynağı havuzundan da ortak projelerimiz için faydalanmamız mümkündür."

YTB Başkanı Eren, Türk diasporasına yönelik faaliyetlerin, kardeş toplulukların kendi diasporalarına yönelik faaliyetleriyle kesiştiğini ve diaspora alanında yapılan tecrübe aktarımlarının karşılıklı faydayı artırabilecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Eren, "Bu alanda kuracağımız iş birlikleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız hizmetleri artıracağı gibi, ana vatanlarımızın dış politikasına, saygınlıklarına ve aramızdaki ilişkilerin daha da derinleşmesine yarayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mutabakat zaptları imzalandı

Konuşmanın ardından, YTB Başkanı Eren, Kazakistan Vatandaşlar Vakfı Başkanı Nurtai Abykayev ile "Devlet Kurumları Arasında Diaspora Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı, Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov ile de "Türkiye-Azerbaycan Devlet Kurumları Arasında Diaspora Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Söz konusu protokollerle, karşılıklı güvene dayalı ortak politikalarda tecrübe paylaşımında bulunulması hedefleniyor. Diaspora topluluklarının kendi ülkeleri ve kardeş ülkelere yaptıkları sosyal, kültürel ve ekonomik büyüme alanındaki çalışmalara katkı sağlaması amaçlanan protokollerle aynı zamanda ilgili ülkelerin diasporalarının uğradığı ayrımcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığına karşı birlikte mücadele edilecek.

Öte yandan, YEE ile Kazakistan arasında iş birliği ve tanıtım protokolü imzalandı. Protokolü, YEE Başkanı Şeref Ateş ve Abykayev imzaladı.

YTB tanıtım filminin gösterildiği programda, imza törenin ardından aile fotoğrafı çekildi.

Kaynak: AA