MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 51 gün geçmesine rağmen milletçe uğranılan kayıpların ve büyük yıkımların acısının hala çok taze olduğunu ifade etti.

Felaketin büyüklüğüne rağmen, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının, vatandaşların ve sayısız sivil toplum örgütünün depremzedelerin yanında olduğunu belirten Yalçın, göç alan illerde de başta yetkili devlet organları olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların, afetzedelerin barınma ve iaşe ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yoğun bir çaba içine girdiğini anlattı.

Semih Yalçın, şöyle devam etti:

"Felakete uğrayan vatandaşlarımızın acısı acımız, derdi derdimiz, emanetleri emanetimizdir. Depremlerde ölen vatandaşların geride kalan yakınlarının bütün ihtiyaçlarını karşılamak, onların bundan sonraki hayatlarının düzene girmesini sağlamak, hepimizin boynuna borçtur. Elbette can kayıplarının telafisi mümkün değildir. Bu konuda mütevekkil olmak zorundayız. Ancak ne kadar devasa olsa da maruz kalınan mal ve mülk kayıplarının yerine yenilerinin ikamesi mümkündür."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hayatta kalanların manen ve maddeten bütün varlığıyla yanında olduğunu belirten Yalçın, "Yıkılan evlerin, iş yerlerinin yerine daha sağlam ve dayanıklı olanların inşası, bin bir fedakarlık ve meşakkatle oluşturulmuş ama yok olmuş geçim vasıtalarının yerine daha verimli olanların hazırlanması devletimizin taahhüdü altındadır. Depremzede vatandaşlarımızın mümkün olan en kısa sürede felaket öncesindeki gündelik hayatlarına geri dönebilmelerinin temini, devletimizin borcu ve vazifesidir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Türkiye seçim düzlemine girmiş olsa da siyasi partilerin faaliyet programı içindeki ana gündem konusunun propaganda çalışması değil, depremzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanması, yaşadıkları üzüntü ve zorlukların hafifletilmesi olması gerektiğini aktardı.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, başta depremin etkilediği iller olmak üzere göç alan illerde, "Bereket Sofrasında Gönül Birliği" teması adı altında depremzedelerle dayanışma ve buluşma yemekleri düzenleneceğini kaydeden Yalçın, iftar programının ilkinin, MHP Divan üyeleri ve bazı milletvekillerinin katılımıyla 30 Mart Perşembe günü Osmaniye'de yapılacağını bildirdi.