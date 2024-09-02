Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.09.2024 14:55

"Mezuniyet törenindeki teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gündeme gelen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı' iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

"Mezuniyet törenindeki teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gündeme gelen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı' iddiası doğru değildir" denildi.

 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup iddiaya konu mezun olan teğmenlerin, Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." 

ETİKETLER
Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
15:04
MSB: Teğmenlerin haklarında tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
14:42
Savunma ve havacılık sanayiinden 423 milyon dolarlık ihracat
14:19
Bakırköy'de 5 mahallede 15 saat su kesintisi
14:06
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Bitlis'te bal hasadı yüksek verimle başladı
Bitlis'te bal hasadı yüksek verimle başladı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 11 Filistinli öldü
Soykırımcı İsrail Gazze'de okula saldırdı: 11 Filistinli öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ