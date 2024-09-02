"Mezuniyet törenindeki teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamayı sosyal medya üzerinden paylaştı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gündeme gelen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı' iddiası doğru değildir" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup iddiaya konu mezun olan teğmenlerin, Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."