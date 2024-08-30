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Gündem
TRT Haber 30.08.2024 15:54

Metroda çocuğa saldırıya tutuklama

İstanbul'da metroda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı.

Metroda çocuğa saldırıya tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, metroda satış yapan çocuğa saldırıda bulunulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

"Gözaltına alınan şüphelinin, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklandığını duyurdu.

Tunç, "Üstün yararını gözettiğimiz masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Tunç
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