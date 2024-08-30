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Gündem
AA 30.08.2024 14:39

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "30 Ağustos Zafer Bayramı, aziz milletimizin yeniden diriliş destanıdır. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin, azim ve inancın, akıl ve iradenin neler yapabileceğini gösteren kutlu bir zaferdir. Emperyalizme karşı mücadele eden milletlerin ilham kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

MİT Başkanı Kalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı, aziz milletimizin yeniden diriliş destanıdır. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin, azim ve inancın, akıl ve iradenin neler yapabileceğini gösteren kutlu bir zaferdir. Emperyalizme karşı mücadele eden milletlerin ilham kaynağıdır. 30 Ağustos'un ruhu bugün bağımsız, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için mücadele eden bizlerin, hepimizin inanç ve azminde yaşıyor. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için 'vatan için her an her yerde' şiarıyla dur durak bilmeden çalışıyoruz. Vatan için her türlü fedakarlık bizim için bir şeref nişanesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu zaferi bize hediye eden aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını hayırla ve saygıyla yad ediyorum."

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30 Ağustos Zafer Bayramı İbrahim Kalın MİT
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