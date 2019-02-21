Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde İyi Parti'nin belediye başkan adayı olarak duyurulan ancak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz gibi başvurusu geç yapıldığı öğrenilen Akif Çiftçi'nin de Demokrat Parti'den aday olacağı bildirildi.

Çiftçi'nin adaylık başvurusunun da İyi Parti yetkilileri tarafından 19 Şubat Salı günü saat 17.00'den sonra yapıldığı öğrenildi.

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz gibi Çiftçi için de aynı sürecin işletildiğini ve kendisinin partilerinin Akdeniz Belediye Başkan adayları olduğunu belirterek, "Akif Çiftçi de partimizden aday." dedi.

Pınar İvenç, Mezitli ilçesinden aday gösterildi

Bu arada, Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı için Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığından çekilen Pınar İvenç'in ise partisi tarafından merkez Mezitli ilçesinden aday gösterildiği öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusu geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucunda Pınar İvenç adaylıktan çekilmiş, yerine Kocamaz Demokrat Parti'den aday gösterilmişti.

Kaynak: AA