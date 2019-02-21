Kadızade, yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili sürecin tamamlandığını söyledi.

Gerekli sürecin yapıldığını aktaran Kadızade, "Burhanettin Kocamaz şu an itibariyle Demokrat Partinin adayıdır. Hayırlı olsun." dedi.

Kocamaz sorunu

İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhanettin Kocamaz, listenin YSK'ya geç teslim edilmesi nedeniyle aday olamamıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "dahili bir operasyon" diyerek, il başkanını görevden almıştı.

Kocamaz da "Bugün yaşanan hadise şeytanın aklına gelebilecek bir hadise değildir. Maalesef içimizden vurulduk." açıklamasını yapmıştı.

Mersin'de Kocamaz'ı aday göstermek isteyen İyi Parti, Demokrat Parti ile temasa geçmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, İyi Parti’nin Mersin adayının başvuru evraklarının zamanında yapılmamasını değerlendirmiş, başvurunun saatiyle ilgili şunları söylemişti:

"Saat 17:25 itibarıyla isminin verilmemesi hayli düşündürücü. Burada gerçekten bir ihmal mi, art niyet mi veya zillet ittifakının farklı bir boyutu mu vardır hep beraber göreceğiz."

Kaynak: AA, TRT Haber