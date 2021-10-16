Ankara ile Berlin, Angela Merkel'in başbakanlığı döneminde sıkı diyalog içinde kaldı. Merkel'in en çok ziyaret ettiği veya temaslarda bulunduğu 90 ülke içinde Türkiye, 10'uncu sırada yer aldı. Merkel, 11 kez Türkiye'ye geldi. Ancak Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hep soğuk baktı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Çağrı Erhan, "2005 yılında tam da Merkel'in iktidara gelirken başlamış olan müzakerelerin 15 yıl boyunca işte hem nalına hem mıhına, bir yandan müzakereleri kapattırmadı bir yandan da bir adım ilerlettirmedi." değerlendirmesini yaptı.

Ankara ile diyaloğun en önemli destekçisi oldu

Almanya Şansölyesi Angela Merkel bir yandan Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıksa da, diğer yandan Ankara ile diyaloğun en önemli destekçisi oldu. Mülteci ve güvenlik politikalarının Türkiyesiz mümkün olmadığını savundu. Bu görüşlerini de sık sık dile getirdi.

"Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak kalması gerektiğini söylüyorum. Çünkü Türkiye'nin ittifakın içinde kalması NATO için jeostratejik bir öneme sahip." Merkel, bu sözlerle Türkiye'nin hem Almanya hem de Avrupa için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile AB arasındaki müzakereleri yürüttü

Son dönemde Türkiye ile Almanya arasında en kritik süreçlerden biri mülteci krizi oldu. Sorunun çözümü konusunda Türkiye’nin önemini iyi bilen Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yoğun müzakere sürecini yürüttü.

Ancak 2016 yılında imzalanan geri kabul anlaşması tam olarak hayata geçirilemedi. Türkiye yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdi. Buna karşın Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisi ve yeni müzakere fasıllarının açılması konularında gereken adımları atmadı.

Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmeye çalıştı

Ankara ile Atina arasında Doğu Akdeniz’de gerilim yaşandığı dönemde Berlin arabuluculuk rolünü üstlendi. Gerilimi tırmandırmaya çalışan Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerinin aksine, Almanya diyalog yolu ile tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Terör örgütlerine karşı Türkiye'den yana tavır almadı

Almanya’nın terör örgütlerine karşı adım atmaması ise Türkiye tarafından hep tepki ile karşılandı. PKK gibi Almanya'da da yasaklı olan terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı Merkel hükümeti tavır almadı. Her ne kadar terör örgütü destekçileri hakkında kısa süreli hapis cezaları çıksa da bunlar Türkiye'nin beklediği adımlardan çok uzaktı. Almanya’nın FETÖ üyelerine sığınma hakkı vermesi de ilişkileri geren bir başka unsur oldu.

İki ülke arasında ticari ilişkiler ise olumlu seyretti. Türkiye, Merkel döneminde de en fazla ihracatı Almanya’ya yaptı.