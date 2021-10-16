Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 00:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
Son Haberler
- 01:54
- 01:42
- 01:30
- 00:48
- 00:59
Sıradaki Haber
Bakan Varank'tan 'siyasi cinayetler' iddiasına tepki: Korku senaryolarıyla beklentiye girmemeliler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz