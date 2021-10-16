Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
DMO'dan 5 milyon doz aşı alımı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacı doğrultusunda 5 milyon doz aşı alımı için ihale düzenleyecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda 2 milyon doz pediatrik hepatit B, 1,5 milyon doz pediatrik hepatit A, 1,5 milyon doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı alacak.
Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleye konu aşılar iç piyasadan temin edilecek.
4 adet ambulans alınacak
DMO, ayrıca Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 adet otomatik vites turbo dizel 4x2 panelvan tipi özel donanımlı ambulans alacak.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 bilgisayarlı tomogrofi cihazı için de ihaleye çıkılacak.
Etiketler: Ambulans Resmi Gazete Aşı
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