Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçe kanun teklifini imzaladı.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Bütçede giderin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, gelirin ise 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olması bekleniyor.

En büyük pay eğitime ayrıldı

Bütçe açığı gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 3,5'i kadar olacak.

Bütçede 'aslan payı' yüzde 15,6 ile eğitime ayrıldı. Sağlık hizmetlerinin payı yüzde 7 olurken sosyal harcamalar için de yüzde 6'lık pay ayrıldı.

2022 yılında bütçeden tarıma 57,6 milyar lira kaynak ayrılacak.

2022 bütçesinde salgın sonrası büyümeyi artırma, nitelikli istihdam, enflasyon ve cari açık yaratmama, yurt içi tasarruf, yeşil dönüşümü dikkate almak ve gelir adaletini sağlamak gibi hedefler yer alıyor.

Bütçe Kanun Teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.