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Gündem
AA 25.08.2023 16:47

Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvuru yaptı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu.

Memur zammında yeni gelişme: Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvuru yaptı

Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.

Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna sunulmak üzere başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı, hakeme gidilecek
Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı, hakeme gidilecek

Kurulun kararına itiraz edilemeyecek

Çalışmalarına yarın başlayacak kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

Kurulda yer alacak isimler belli oldu

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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