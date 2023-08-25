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Gündem
AA 25.08.2023 16:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaret etti.

Erdoğan ve beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, han çadırına geçerek bir süre burada kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

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