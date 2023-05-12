Memleket Partisi Trabzon Teşkilatı seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

Memleket Partisi Trabzon milletvekili adayı Erkan Armutçu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, halkın 14 Mayıs'ta sandıkta karar vereceğini söyleyerek, "Bütün Türkiye de bu karara saygı duyacaktır" dedi.

"Millet İttifakı'na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır"

Partilerinin Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dün Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini anımsatan Armutçu, şunları söyledi:

"Ortada kalan adaylarda ise biz Trabzon İl Teşkilatı, 18 ilçe olmak üzere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verme kararı aldık. Bizi bu duruma düşüren, bizi 45 günden beri karalayan Millet İttifakı'na herhangi bir desteğimiz olmayacaktır. Zaten bu Millet İttifakı, PKK'nın siyasi uzantıları ile işbirliği halindedir. Hiçbir cumhurbaşkanı yoktur ki 300 milyar dolar borç parayla ülke yönetebilsin"

"Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir çıkar yol kalmamıştır"

Armutçu, siyasi partilerin demokrasinin temeli olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Ama bu kirli kampanyaları gördükçe halkımızdan istirham ediyorum ki bir oy Memleket Partisi'ne, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a versinler. Ülkenin çıkarları doğrultusunda şu anda cumhurbaşkanları içerisinde ülke, vatan, din için Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bir çıkar yol kalmamıştır. Sözde demokrat Millet İttifakı, FETÖ ve PKK bağlantılı 45 gündür üzerimize gelmiştir. Üzerimize atılmayan bir iftira kalmamıştır, bu yüzden olayı biz Memleket Partisi olarak ilkelerimizden vazgeçmeyerek 'Yine Atatürk, yine vatan, yine millet!' diyoruz. Vekillik oylarınızı da partimize istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı oylarınızı ise Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a istiyoruz."