Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgede büyük bir yıkım yaşandı. Evler, iş yerleri, köprüler yıkıldı. Çok sayıda insan sel nedeniyle yerinden oldu.

Felaketin ilk anlarında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 5. Anajet Üs Komutanlığı'na bağlı 203'üncü Filo yani Melek Filo personelleri hızla bölgeye ulaştı. Mahsur kalan yüzlerce kişiyi çatılardan kurtardı.

Onlar başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere gerektiğinde Türkiye'nin diğer bölgelerinde görev yapacak kapasitedeler. Savaşta ve barışta hem personelin hem de vatandaşın gökyüzündeki umut ışığı olmak için daima göreve hazırlar.

15 dakikada göreve hazır

5. Anajet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, TRT Haber ekranlarında filoya dair merak edilenleri anlattı.

"Melek Filo olarak personelimiz pilot, arama kurtarma ihtisaslı personel akip, uçuş teknisyeni ve uçuş tabibinden oluşmaktadır. Personelimizi her zaman hazır tutmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Melek Filo olarak her zaman hazır bir şekilde 7 gün 24 saat beklemekteyiz."

Filoda hazır bekleyen ekipler, sadece 15 dakikada, göreve hazır duruma gelebilme kabiliyetine sahip. Önce toplantı yapılıyor, harekat odasındaki planlamanın ardından harekete geçiliyor.

Melek Filo personeli her yıl sayısız vatandaşın hayata tutunmasında büyük rol oynuyor.

Gece görüşüne de imkan veren teçhizatıyla uçuş şartlarının uygun olduğu her an canları pahasına görev yapıyorlar.

Kamera: Musa Toprak