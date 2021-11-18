Su altında kalan bir hastane ve içinde kurtarılmayı bekleyen onlarca hasta...

Burası, geçtiğimiz Ağustos ayında sel felaketine sahne olan Sinop'taki Ayancık Devlet Hastanesi. İlk kez yayınlanan görüntüler, o anlarda yaşanan korkuyu ve ekiplerin insanüstü çabasını gözler önüne seriyor. Bölgeye ilk ulaşan doktorlu birlik, 5. Anajet Üssü Arama Kurtarma Filosu yani Melek Filo...

Ekipler zamanla yarıştı

Ekiplerin ilk işi, yoğun bakım hastalarının tahliyesiydi. O anlarda yaşanan konuşmalardan biri ise şöyleydi...

- Merhabalar, Hava Kuvvetleri ekibi olarak geldik. Yaralı, hasta tahliyesi için geldik. Aciliyeti olan hastalarımız varsa önce onu alalım.

- Tamam, yoğun bakımda 4 tane hastayı alacağız.

- Tamam, sedyelerde yatıyor.

- Kaç hasta var toplamda?

- Şu an 20'ye yakın sevk olacak hasta var.

- Tamam. Biz onların hepsini tahliye etmeye çalışacağız, yakıtımız yettiği sürece.

- Şimdi bize Kayacık diye bir koordinat verecekler. Orada, biz oraya indirip, buraya yakın bir bölgeymiş. Oradan ambulanslarla hastaneye götürecekler. Daha hızlı tahliye etmemiz için.

- Bana bir koordinat verin hocam. Götüreceğiz, ambulansla tahliye edilecek mutabık mıyız?

- Tamamıyla mutabık.

"Kurban olurum size"

Ardından diğerlerinin tahliyesi başladı. Hastalar büyük korku içindeydi, ekiplerin onları sakinleştirmek için sarf ettiği cümleler, duygusal anlar da yaşattı.

- Beni götürme ambulansla yavrum, ben kötüyüm.

- Tamam, götüreceğiz seni tamam mı? Helikopterle geldik sana.

- Kurban olurum size.

- Hiç şey olma sen tamam mı, için rahat olsun. Seni götürmeden gitmeyeceğiz buradan tamam mı?

Arkalarında tek bir hasta bile bırakmadılar

Tahliye edilmesi gereken hastalar doktor eşliğinde birer birer helikoptere taşındı. Hastaların kontrolleri helikopter içinde de devam etti. Ekiplerin desteği yol boyunca da sürdü.

Melek Filo, dakikalarla yarışarak büyük bir mücadele verdi ve arkalarında tek bir hasta bile bırakmadı.

Kamera: Musa Toprak

Kurgu: Tuncay Yılmaz