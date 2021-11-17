İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Ankara'da, zirve ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya olarak Türkiye'nin AB perspektifini desteklediklerini dile getiren Sanchez, "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye sadece bir komşu değil, AB için bir ortak bir müttefiktir." dedi.

Türkiye'nin de bu yakınlaşmayı güçlendirmesini istediklerini ifade ederek, Avrupa Konseyinin öngördüğü olumlu gündemi devam ettirmek istediklerini vurgulayan Sanchez sözlerini şöyle sürdürdü;

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkiler "çok olumlu" olmuştur. İkili ticaret hacmi de önemli ölçüde yükseldi. Yatırımı çok fazla artırdık. Şu anda 600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de olduğunu biliyoruz.

Covid-19 salgını sosyal ve iktisadi açıdan iki ülkeyi de etkiledi.Ticari iş birliği seviyesinin eski seviyelere dönmesini arzu ediyoruz.

Türkiye aynı zamanda ortalamanın üstünde büyüyor. Bu ileride de bu şekilde devam edecektir.

İspanya ekonomisinin ve istihdamının düzelmesine yönelik olumlu haberler geliyor. Şubat 2020'den bu yana çok daha fazla insanın sosyal güvenlik kapsamına girdiğini gördük.

Türkiye ve İspanya'nın iyi ilişkileri ekonomiye de yansıyacak. İki ülkenin turizm ve kültürel alanındaki iş birliğini de güçlendirdik.

İki ülke de uluslararası platformlarda "kültürler ve dinler arası diyaloğun" önemini vurguluyor. Bu kapsamda iki devlet de Medeniyetler İttifakı'nı destekliyor.

İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri gerçekten çok güzel bir olgunluk derecesine ulaştı. Bence olağanüstü bir dereceye ulaştı.