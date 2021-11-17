Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sevk edildi
[Fotoğraf: AA ]
Aralarında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar'a ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Milletvekilliğine ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi.
Etiketler: CHP HDP TBMM TBMM Komisyonları
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