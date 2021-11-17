Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi için Türkiye'ye gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i resmi törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilmekte olan zirve öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez ilgili bakanlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Zirve, daha sonra Erdoğan ve Sanchez başkanlığında başladı.

Türkiye heyetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar bulunuyor.

İki ülke arasındaki son zirve 24 Nisan 2018'de Madrid'de gerçekleştirilmişti.