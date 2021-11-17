Hamit Kocabey'in istifası nedeniyle boşalan HSK üyeliği için Meclis'te Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.

Komisyon, 25 aday adayına ilişkin alt komisyonun değerlendirme raporunu görüştü.

Yapılan seçimde Havvanur Yurtsever, Timur Borahan ve Mustafa Halit Çelik aday olarak belirlendi.

Meclis Genel Kurulunda, önümüzdeki hafta 3 aday arasından yeni HSK üyesi seçilecek.