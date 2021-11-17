Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HSK üyeliği için 3 adayın ismi belirlendi
Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boş olan 1 üye için, Havvanur Yurtsever, Timur Borahan ve Mustafa Halit Çelik'i aday olarak belirledi.
Hamit Kocabey'in istifası nedeniyle boşalan HSK üyeliği için Meclis'te Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu toplandı.
Komisyon, 25 aday adayına ilişkin alt komisyonun değerlendirme raporunu görüştü.
Yapılan seçimde Havvanur Yurtsever, Timur Borahan ve Mustafa Halit Çelik aday olarak belirlendi.
Meclis Genel Kurulunda, önümüzdeki hafta 3 aday arasından yeni HSK üyesi seçilecek.
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