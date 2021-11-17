Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce Merkez'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.40'ta kaydedilen sarsıntı, 18,02 kilometre derinde gerçekleşti.

Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Depreme dair son bilgiler @trthaber’de. https://t.co/a9w0O0pbE4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından saat 15.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

"Ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Düzce Valiliği, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti.

Soylu, "Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzce'mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.



Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir.



Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 17, 2021

Vali Atay: İlk bilgilere göre can kaybı yok

Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.

İstanbul'da olumsuzluk bildirilmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."