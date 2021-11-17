Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Can Azerbaycan yalnız değildir"

Can Azerbaycan yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Ermenistan'ın provokasyonları Azerbaycan topraklarında terör saldırısıdır.

[Azerbaycan-Ermenistan gerilimi]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir yalnız da olmayacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve Azerbaycan bizi hiç yalnız bırakmadı. Biz de Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız.https://t.co/g7qAc8B3GE pic.twitter.com/8BpqhpAq3t — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2021

Azerbaycan Ermanistan'a, kapsamlı bir barış anlaşması yapalım teklifinde bulundu. Yani savaşı kazanan ve güçlü olan taraf bunu yaptı. Ermenistan ise ateşkesin hemen ardından Azerbaycan topraklarına bazı askerlerini sızdırarak askerimize saldırdı. Bu tutumlar yanlıştır.

"Barış için hep birlikte adım atacağız"

Bölgenin istikrarı barış için hep birlikte adım atacağız. Ermenistan buna varsa biz de varız. Ama provokasyonlarla ancak kaybeder.

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