Bakan Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu dışişleri bakanlarıyla toplantı yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin dönem başkanlığını Bahreyn'e devrettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Dr. Pornchai Danvivathana ile Bakanlık'ta bir araya geldi.
Görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda Çavuşoğlu, "Asya'da dayanışmanın ve birliğin gelişmesi önceliğimiz" değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu ayrıca çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Asya İşbirliği Diyaloğu (#AİD) Dışişleri Bakanları Çevrimiçi Toplantısı'na katıldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 17, 2021
-Nevşehir 2022 yılında AİD Turizm Başkenti ilan edildi.
-Dönem Başkanlığını Bahreyn'e devrettik.
-#YenidenAsya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın işbirliğimiz sürecek. pic.twitter.com/kJ3yYKBHGQ
"AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek"
Twitter'dan toplantıyı değerlendiren Çavuşoğlu, "Nevşehir 2022 yılında AİD Turizm Başkenti ilan edildi. Dönem Başkanlığını Bahreyn'e devrettik. Yeniden Asya girişimimiz kapsamında AİD ile yakın iş birliğimiz sürecek" açıklamasını yaptı.