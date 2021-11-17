Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Tufan Operasyonu" gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'ya finansman desteği sağladıkları tespit edilen 38 şüphelinin yakalanması için Şırnak merkezli Mardin, Antalya ve Adana illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Baskın yapılan ikametlerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 398 adet tabanca mühimmatı, 4 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.