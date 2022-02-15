Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak sınırında görevli Mehmetçik, teknolojik imkanları ve hareket kabiliyetleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor.

Daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları terör tehdidinden arındıran askerler, 92 üs bölgesi ve 18 taburla 171 kilometrelik hudut hattını tamamen kontrol altında tutuyor.

Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla sınırda PKK'lı teröristlerin geçişlerini tamamen engelleyen Mehmetçik, başarılı operasyonlarla da bölgede huzur ve güven ortamı sağladı.

''Aziz milletim ve ailem bizleri merak etmesinler''

Yerli ve milli insansız hava araçlarının yanı sıra "Şahin Gözü" olarak nitelendirilen keşif ve hedef gözetleme teknolojisi sayesinde sınır hattında kuş uçurtmayan ''hudut kartalları'', zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Balkaya Dağları'nda konuşlu Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Hudut Karakolu'nda görevli Sözleşmeli Er Beytullah Büyükçoban, 7 yıldır bölgede terörle mücadele ettiğini söyleyerek, ''Aziz milletim ve ailem bizleri merak etmesinler. Burada bir aile ortamı içerisindeyiz. Hudut namustur bilinciyle görevimizi gururla, onurla icra etmekteyiz'' dedi.