Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik hudutlarda da teröristlere geçit vermedi
Son bir haftada Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si FETÖ, 4'ü PKK mensubu 16 terörist yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 12’sinin FETÖ, 4’ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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