Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Şimdi şurada bir tane pankart asılmış dikkatimi çekti, siz ezberlemişsinizdir fakat bir hatırlatmam mı gerekecek, "Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana 6'lı masa." Bizim insanımız böyle, milletimiz böyle. Kimsenin aklına gelmeyeni onlar evelallah koyarlar masaya. Yaklaşık 3,5 yıllık bir aranın ardından tekrar Balıkesir'de sizlerle yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diyorum.

Eskiler, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Bilhassa da kuruluşun ve kurtuluşun şehri Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel, üstesinden gelemiyeceğimiz sıkıntı yoktur. Ne diyor o güzel Balıkesir türküsünde; Karanfil oylum oylum, geliyor selve boylum. Geç buradan şen olur benim gönlüm. Biz de gönlümüzü şen etmek için bugün Balıkesir'deyiz. Balıkesirli kardeşlerimizle birlikteyiz. Şöyle maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor? 2023'e yürüyor. Rabbim eliniz, diliniz dert görmesin diyorum, dua ediyorum.

"357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz"

Şimdi bugün önce toplu açılış törenimizi gerçekleştirecek ve hasbihal edeceğiz. Ardından da partimizin genişletilmiş il meclisi toplantısına katılacağız. Bugün burada toplam yatırım bedeli 10 milyar 819 milyon lirayı bulan güncellenmiş harcama tutarı ile de 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır. Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik; Dört ana başlık dedik, eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu dört ana başlığı daha sonra ulaşım, enerji, tarım, dış politika ile güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda bu dört temel üzerinde yükselterek buralara geldik.

Eğitimle başlıyoruz dedim, anaokulundan liseye, spor salonundan atölyeye kadar 71 ayrı eğitim yatırımının açılışını buradan yapıyoruz. Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi binaları ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin 15 farklı yatırımının açılışını da bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. Edremit İlçe Kütüphanesini, Edremit Kültür Merkezi ve Spor Salonunu, çeşitli ilçelerimizdeki spor salonu, saha, yurt bakım onarımı gibi yatırımları da hizmete açıyoruz.

Sağlıkta İvrindi, Marmara ve Gömeç ilçe hastanelerinin çeşitli ilçelerimizdeki aile sağlığı merkezlerinin, Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin ve yine çeşitli hastenelerimize yapılan ek binaların resmi açılışlarını da bugün buradan yapıyoruz. Karasi Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarının, enerji yatırımlarının, İller Bankamızca finanse edilen alt yapı yatırımlarının, Eti Maden yatırımlarının açılışını yine buradan gerçekleştiriyoruz. Durmak yok yola devam, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam sağlayacağız ve evelallah ihracatımızı da bununla patlatacağız.

"Onlar daha adaylarını tespit edemediler"

Şu anda biz göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Burası kasaba devleti değil, Türkiye, Türkiye. 6'lı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.

Ulaştırmada, Gönen-Manyas yolunun, Merkez Havalimanı terminal binasının, sulamada Ardıçtepe Barajı ve sulamaları ile çeşitli dere ıslahlarının açılışlarını yapıyoruz. Belediyelerimizin tamamladığı çok önemli yatırımlar var. Büyükşehir belediyemiz yol yapımı ve düzenlemesi, kamp alanı yapımı, restorasyonlar, spor tesisleri, sahil düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, alt yapı projeleri gibi çok sayıda eser ve hizmeti gerçekleştirdi. İlçe belediyelerimizde çok sayıda eser ve hizmeti şehrimize kazandırdık. Balıkesir ve ilçelerindeki organize sanayi bölgelerimizde yatırım bedeli 7,6 milyarı geçen güncel değerleme ile de 28 milyara yaklaşan 42 tesis özel sektör kuruluşlarımız tarafından yapılarak üretime geçirildi.

Tüm kamu ve özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Balıkesirimizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri de şöyle özetin özeti mahiyetinde sizlere hatırlatmak istiyorum. Son 20 yılda Balıkesir'e toplam 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde, 4 bin 448 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini kurduk.

Gençlik ve sporda, 8 bin 279 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 37 adet spor tesisi inşa ettik.

Sağlıkta, Balıkesir'e toplamda 2 bin 334 yataklı 32 hastane ile birlikte 78 sağlık tesisi yaptık. Sosyal yardımlarda Balıkesirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 4 milyar lira kaynak tahsis ettik. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. Her zaman yanında olduk bundan sonra da yanında olacağız.

Çevre ve şehircilikte, TOKİ kanalı ile toplam 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Balıkesir'de toplam 3 bin 900 konut inşa edeceğiz. İlk evim ilk iş yerim adını verdiğimiz projemize şu anada kadar Balıkesirli vatandaşlarımız tarafından 42 bin başvuru yapıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ise ilimizde 2 milyon metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor. Şehrimize kazandıracağımız millet bahçelerinden Kızpınarı ve İvrindi'yi tamamladık. Savaştepe, Sındırgı, Kepsut ve Havran'daki projelerin yapımına da devam ediyoruz.

Ulaştırmada, 2002 yılına kadar Balıkesir'e yani biz gelmeden önce Balıkesir'e yapılan 76 kilometre bölünmüş yol. Peki biz ne yaptık? Bu 76 kilometreyi biz 690 kilometreye çıkardık farkımız bu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometrelik kesimi de Balıkesir'den geçiyor. Eskişehir-Kütahya-Balıkesir ve Bandırma, Balıkesir-Manisa arasındaki demiryollarını modernize ederek elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkesir’e 8 baraj ile 7 gölet inşa ettik. 9 baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz.https://t.co/ZGJLzMUo3a pic.twitter.com/kHE2aEavSg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 8, 2022

Balıkesir'i hızlı tren hatlarına bağlayacak olan Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir hattının şu anda inşaatı sürüyor. Bildiğiniz üzere Balıkesir'de iki tane havaalanımız var. Kocaseyit Havalimanımıza yıllık 3 milyon kapasiteli, Balıkesir Havalimanımıza ise yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık.

Tarım ve ormanda Balıkesir'e 8 baraj ile 7 gölet inşa ettik. 9 Baraj ve 2 gölet daha inşa ediyoruz. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 702 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. 178 bin dekar zirai araziyi daha sulamaya açacağız. Balıkesir ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 58 adet dere ıslahı ile 43 yerleşim yeri ve 429 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Balıkesirli çiftçilerimize toplamda 4,6 milyar lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki, çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi. İşte buyur ben resmi rakam veriyorum. Masada aldatmaca değil bu.

Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark ve 10 araştırma geliştirme merkezi kurduk.

Şimdi geliyorum enerjiye, enerjide ne yaptık? 244 bin doğal gaz abonesi bulunan Balıkesir ve 44 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki süreçte Ayvalık, Balya, Gömeç, Manyas ve Sındırgı'ya doğal gaz arzı sağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye'yi nasıl bugüne eser ve hizmet siyasetimizle taşıdıysak inşallah şimdi bir başlık atıyoruz; Türkiye Yüzyılına giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı ne? Türkiye Yüzyılı, sizler Türkiye'yi eski istikrarsız, özgüvensiz, yoklukların ve zulümlerin dönemlerine çevirmek isteyenleri de biliyorsunuz. Türkiye Yüzyılı için mücadele edenleri de biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun başımızın üzerindedir. Çünkü biz bu ülkeyi, bu şehri ve tüm insanları Allah için seviyoruz.

Dünya, 2. Cihan Harbi sonrasındaki en zorlu dönemini yaşıyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgının ve savaşın tetiklediği ekonomik ve sosyal sıkıntılar giderek daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo ister istemez ülkemizi de etkiliyor. Türkiye'nin farkı son 8-9 yıldır ardı ardına maruz kaldığı saldırılar ve mücadele ettiği sıkıntılar sebebiyle bu süreci çok önceden görebilmesidir, biz bunu gördük. Kurduğumuz alt yapı, aldığımız tedbirler, hayata geçirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizlerin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz. Hatta bununla kalmıyor ön alarak pek çok alanda dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz.

"20 şehir hastenemiz dünyaya örnek"

Sağlık sistemimizin gücü sayesinde salgın döneminde böyle bir misyon üstlendik. Allah'a hamdolsun sağlıkta dünya ile yarıştayız. Şu anda 20 şehir hastenemiz dünyaya örnek. Üretim gücümüzle geliştirdiğimiz kendi iktisadi büyüme modeli sayesinde ekonomik kriz döneminde benzer bir rol oynuyuruz. Hatırlarsanız bizim ekonomideki uygulamalarımızı daha bir kaç ay öncesine kadar içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. Sonra küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.

"İhracatta her ay rekor kırıyoruz"

Hep söylediğimiz gibi biz en başından beri ne yaptığımızı biliyorduk, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Enerji ve emtia krizi ile başlayıp giderek genişleyen ekonomik sorunlar sebebiyle bilhassa gelişmiş ülkeleri gerçekten sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Elhamdülillah bizim böyle bir derdimiz yok. Mesela sadece doğal gaz, sadece petrol, sadece elektrik değildir. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden daha pek çok sorun heran başgöstermek üzere pusuda bekliyor. Biz ise yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim tarafı oldukça iyi gidiyor. İstihdamda tarihimizin en yüksek seviyesi olan 31 milyona dayandık. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Dış ticaretimizde enerji maliyetlerindeki aşırı artıştan ve sanayideki ara ürün ithalatından kaynaklanan bir sapma yaşanıyor. Fakat bunu ileride fazlasıyla telafi edebilecek potansiyele sahibiz. Her gün yeni bir proje ile yeni bir müjde ile milletimizin karşısına çıkıyoruz. Köprüler, yollar, demiryolları yapıyoruz. Tüneller ve sondajlar açıyoruz. Fabrikalar kuruyoruz. Konutlar inşa ediyoruz. Savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Harekatlar yürütüyoruz. Diplomasi trafikleri yönetiyoruz.

"Doğal gazımızı çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın"

Şurada Karadeniz'de artık sondaj gemilerimiz var mı? Kendi sondaj gemilerimizle 12 bin metre derinliğe iniyor oralarda sondaj yapıyoruz. Eskiden nerede böyle sondaj geminiz olacak yok öyle bir şey. Şimdi var burası Türkiye 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber inşallah şimdi doğal gazımızı da çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük sorunumuz geçtiğimiz Aralık ayından itibaren yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur.https://t.co/ZGJLzMUo3a pic.twitter.com/WuuNgO7erZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 8, 2022

"Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur"

Ziyaret ettiğimiz her şehirde milyarlarca liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz onlarca, yüzlerce eseri hizmete alıyoruz. Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların çözümü anlamına gelen reformların müjdelerini paylaşıyoruz. Velhasıl ülkemizi içeride ve dışarıda güçlendirecek ne varsa hepsini de azimle, kararlılıkla, başarıyla yürütüyoruz. En büyük sorunumuz geçtiğimiz aralık ayından itibaren malum yükselişe geçen enflasyonun insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı sıkıntılardır. Esasen yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Bugün Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın neresinde yaşayan bir yakınınız varsa lütfen telefon açıp kendilerine enflasyonun günlük hayatlarına olan yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır.

"Hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız"

Gençler, ülkemizin farkı bu tür tartışmaların yerli ve milli bir anlayıştan uzak şekilde ideolojik saplantıların ürünü argümanlarla yürütülmesidir. İnsanlarımızın rehaf düzeylerinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık, kapatmayız. Burada önemli olan ülkenin ve milletin meselesini yapıcı yaklaşımla yükü artıran değil yük paylaşan bir anlayışla tartışma erdemini ortaya koyabilmektir. Maalesef bu erdemden yoksun belli kesimler tamamen milletimizi karamsarlığa sürükleme gayesi ile pireyi deve yaparak ortalığı yaygaraya vermek için çalışıyorlar. Birileri de bu puslu havayı fırsat bilerek hak ettiğinin çok ötesinde kazançlar sağlama hatta resmen devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Ne yaygaracılara ne fırsatçılara meydanı bırakmadık bırakmayız. Biz milletimizin derdi ile dertlenmeyi hayatının merkezine yerleştirmiş bir partiyiz.

"Terör örgütlerini çökerttik"

Hükümete geldiğimizden beri vesayet güçleriyle bu anlayışla mücadele ettik. Terör örgütlerinin başını bu anlayışla ezdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Beslerderesi'nde artık inler tamamen boşaltıldı. Artık duyuyor musunuz bunların seslerini? Çünkü askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz hep birlikte verdikleri bu mücadele ile Allah'a hamdolsun terör örgütlerini çökerttik. Artık yaylalarda benim vatandaşım çıkıp rahatlıkla pikniklerini yapabiliyor. Ne sıkıntılar yaşadık. Şimdi bunlar yok. Şimdi Güneydoğu, Doğu bütün bu illerde geceleri saat 12'lere kadar vatandaşım sokaklarda. Darbecilere sokakları bu anlayışla dar ettik. Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Küresel siyaset ve ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu savunduk.

Bugün insanımızın güvenliğini, huzurunu, işini, aşını, geleceğini koruma üzerine kurulu yönetim anlayışımızla Türkiye'yi içeride ve dışarıda tüm badirelerden çıkartarak yolumuza devam ediyoruz. Sadece bununla kalmıyor, Türkiye Yüzyılı gibi yeni vizyonlarla gençlerimize bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin genelinde kaç üniversitemiz vardı 76, şimdi kaç üniversitemiz var 208. Üniversitesi olmayan ilimiz var mı? Yok, 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp Ankara'ya, İstanbul'a gitmesin. Muş'tan çıkıp Ankara, İstanbul'a gitmesin. Artık bizim profesörlerimiz, doçentlerimiz, hocalarımız Iğdır'a gitsin, Ağrı'ya gitsin, Muş'a gitsin. Dolayısıyla yavrularımızı orada eğitsinler. Orada yetiştirsinler. Oralardan artık hamdolsun bakıyorsunuz birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Buraya durup dururken gelmedik. Bunların önünü hazırladık. 76 üniversiteden 208 ünivesiteye.

"Yılbaşında tüm kesimlerin refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız"

Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla işçisinden memuruna, emeklisinden sosyal yardım alanına herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde burs 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu. Doktora öğrencilerinin ki asgari ücret çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını biraz daha telafi edecek adımları atacağız. Hamdolsun Türkiye güçlü bir ülkedir. Bizim bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri eski Türkiye'nin hastalıkları arasında yer alan kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur. Eskiden harç alınıyordu öğrencilerden. Bu harç sebebiyle gençler hatırlayın boykotlar yapılıyordu. Biz geldik harcı ne yaptık? Tamamen kaldırdık. İsteyene burs-kredi veriyor muyuz? Veriyoruz, yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli Türkiye genelinde yurtlarımız var.

"Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren yeni bir döneme gireceğiz"

Hani diyorlardı ya bir yılda yaparız. Bay Kemal sen hiç birşey yapamazsın. Sen Sosyal Sigortalar Kurumu'nu duman ettin, mahvettin. Savaş Ay'ın programını hatırlayın. Savaş Ay'ın programında hastanelerde rehine alınan hastalarımız vardı. Kimdi o zaman SSK'nın başında Bay Kemal. Bundan birşey olmaz aman dikkatli olalım. Şayet biz bu ülkeyi 15 seçimdir seçim kazanamayan bu bay Kemal'e benim milletim inanmadığı için bu yolu açmıyor. Bundan sonra da Allah'ın izniyle açmayacak. Şimdi biz bu adımları atarken bir şeyi görüyoruz nedir o? Ülkemiz için kalıcı bir tehdit. İşte onlar bunlar. Bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren de yeni bir döneme gireceğiz. Siz bu kararlılığı gösterdikten sonra biz bu yolda fedai can eylemişiz. Böyle de devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.https://t.co/ZGJLzMUo3a pic.twitter.com/5esLVZXMgQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 8, 2022

Ülkemiz için kalıcı bir tehdit ve telafisi zor bir yıkım haline dönüşecek hiç bir adımı atmayacağız, attırmayacağız. Şimdi sadece fiyatlardaki dalgalanma ile mücadele ediyor insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Çünkü sorunumuz devletin batması değil fiyatların dalgalanmasıdır. Bu basit gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar hala faiz lafı gevelemeye devamede dursun. Biz kendi işimize bakarak üretimi ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Şimdi burdan sesleniyorum, ekranları başında bizi izleyen milletim iyi dinlesin, bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin.

"Bu gidişi biz düze çıkaracağız"

Yatırımcı gelsin bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları biz faize ezdirmeyeceğiz. Çünkü yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz. Hatırlayın Başbakanlığım dönemimde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük. Faizi de 4,6'ya. Bunu biz yaptık. Yarın da Allah'ın izniyle şu andaki bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki demokrasi ve kalkınma adımlarını nasıl başarıyla neticelendirdiysek inşallah mevcut sıkıntıları da biz çözeriz, biz çözeceğiz.