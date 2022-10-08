Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısıyla ilgili, "O helalleşme çağrısının üstünü kazıyın, altında bu milletle büyük bir hesaplaşma göreceksiniz. Daha dün 28 Şubat'ta yapmış oldukları çalışmaları hepimiz biliyoruz. Altılı masadan bildiri yayımlayan anlayış bugün başörtüsü meselesini istismar ederek siyasi kurnazlık hesabına düştü." dedi.

Bakan Kurum, Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen TOKİ Altındağ Cinderesi Kura Çekimi Töreni'nde konuştu.

Bugün heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Kurum, 12 Ağustos 2020'de Altındağ Cinderesi Altın Şehir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında temelleri atılan yeni konutları söz verdikleri gibi tamamladıklarını söyledi.

Kurum, bu yeni evlerin kuralarını çekmek için bir arada olduklarını ifade eden Kurum, "Yeşil alanları, camisi, oyun alanları ve dükkanlarıyla hem Altındağ'a hem de bölgemize değer katacak ve buradaki 451 konutumuzda vatandaşlarımız mutlu, huzurlu şekilde oturacaklar. Hayırlı olsun Ankara. Hayırlı olsun Altındağ. Sağlıkla, huzurla yaşayın. Bu sıcacık yuvalarda yavrularınızın, evlatlarınızın en güzel günlerine şahit olun. Bir ömür mutlu olun inşallah." diye konuştu.

"Hep milletimizle beraber olduk"

Yola çıktıkları ilk günden beri hep milletle olduklarını, el ele verdiklerini ve gönül birliği yaptıklarını dile getiren Kurum, bir asırda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdıklarını söyledi. Kurum, "Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye yüzyılı başlıyor." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar Ankara'nın tüm ilçelerinde binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürdüklerini, dönüştürmeye devam ettiklerini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Gazi Başkentimizdeki çarpık yapılaşmayı iyileştirmek için tarihi adımlar attık. Tıpkı bugün Altındağ'da olduğu gibi kısa bir süre sonra inşallah Mamak Anayurt ve Gülseren'de yapımı devam eden 519 konutumuzu da tamamlayacak, kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Ankara'nın her yerinde hemşerilerimizi dinliyoruz, dertlerine derman, yaralarına merhem, sıkıntılarına çare olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kurum, Kızılcahamam'da çıkan yangında hasar gören Kasaplar Çarşısı'nın da yöresel mimariye uygun şekilde yeniden yapıldığını ve yakında hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

"Ankara'nın asırlara dayanan birikimini koruyarak çehresini yeniliyoruz"

Bakan Kurum, yıkılma tehlikesi bulunan Açelya Apartmanı ve çevresini kentsel dönüşüme sokarak, daha sağlam temeller üzerine inşa edilen konutları da gelecek yıl bitirerek teslim edeceklerini duyurdu.

Cumhuriyetin mirası olan Saraçoğlu Mahallesi'nin de yenilendiğini, bu yolla Kızılay ve çevresine değer katılacağını belirten Kurum, çalışmanın bu yıl sonu tamamlanacağını söyledi.

Altındağ Aktaş'ta 357 konut ve 42 dükkanın yapımına devam edildiğini aktaran Kurum, Ankara'nın ruhuna, kültürüne uygun projeler yaptıklarını, bu kapsamda Ankara'nın en önemli değerlerinden Hacı Bayram Veli'nin doğduğu evin etrafında çevre düzenleme projesi ile Ankara Kalesi ve çevresi, Hergelen Meydanı, Yahudi Mahallesi ve belediye binasını içine alan kültür aksı projesinin sürdüğünü kaydetti.

"Kalan konutları en kısa sürede teslim etmek üzere çalışmaları hızla sürdürüyoruz"

Ankara'da tüm ilçelerde yeni sosyal konutlar yaptıklarını, TOKİ ile inşa edilen 100 bin sosyal konutun 91 binini teslim ettiklerini belirten Kurum, kalan konutları da en kısa sürede teslim etmek üzere çalıştıklarını anlattı.

Geçen ay açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle Ankara'da 14 ilçeye 18 bin 300 yeni konut daha kazandıracaklarını aktaran Kurum, kendi evini yapmak isteyenler için toplam 36 bin konutluk arsayı da Ankaralıların istifadesine sunacaklarını söyledi.

Muhalefetin eleştirilerine yanıt veren Kurum, "Diyorlar ya 'yapamazlar, bitiremezler, finansı nereden bulacaklar' diye. Biz 1 milyon 170 bin konutu yapmışız, milletimize teslim etmişiz. O 'bitiremezler' diyen muhalefete Altındağ'dan sesleniyoruz. Bak biz 2 yıl önce vatandaşımıza geldik bir söz verdik. Bugün konutlarımızın kuralarını çekiyoruz, 2 ay sonra vatandaşımız evine oturacak. Demek ki yapılabiliyormuş. Eğer dertli olursanız bu işler yapılır." dedi.

"25 Ekim'de 17 ilde aynı anda temelleri atacağız"

Bugün itibarıyla 185 bin Ankaralının yeni konutlar için başvuru yaptığını belirten Kurum, "İnşallah 25 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara'mızda, Sincan'da büyük bir coşkuyla 5 bin konutumuzun 17 ille aynı anda temellerini atacağız ve hep birlikte inşaatlarımızı başlatacağız. Milletimizin ilk evlerini, ilk iş yerlerini Ankara'mıza kazandırmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Başkente 4,3 milyon metrekarelik alana 23 millet bahçesi yaptıklarını anlatan Kurum, bunlardan 8'inin hizmete sunulduğunu anımsattı.

Bakan Kurum, "Milli Mücadelemizin karargah şehri Ankara'mız gölleriyle, akarsularıyla 'Mavi Ankara' olacak, yeni yeşil alanları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarıyla 'Yeşil Ankara' olarak anılacak. Yeni sosyal konutlarıyla, dönüşüm konutlarıyla 'Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Ankara' olarak anılacak, dünya başkenti olacak." ifadelerini kullandı.

Halkın ve hakkın rızası için çıktıkları yolda niyetlerinin de işlerinin de hep hayır olduğunu dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Ancak kalplerinde millete karşı husumet besleyenler, düşmanlık yapanlar daima yolumuzu kesmeye çalıştılar. Gücümüzü milletten alarak oyunları bozarken milletimizin refahını, huzurunu her zaman daha da yükselttik. İstihdamı artıracak yeni iş alanları oluşturduk. Gençlerimiz için, çocuklarımız için hep daha iyisini, daha güzelini hayal ettik. Türkiye'nin dört bir yanını sosyal konutlar, millet bahçeleri, yollar, tüneller, havalimanları ve köprülerle donattık. Yerli ve milli savunma sanayimizle vatandaşımıza sunduğumuz sağlık hizmetleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarımızla ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesi yapması gereken hizmetleri yapmadığı için Ankara'nın tüm ilçelerine hizmet götürdüklerini söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Sanmayın ki biz büyükşehir belediyesi iş yapacaktı da engelledik. Asla ve asla engellemedik. Ne zaman talepte bulundularsa yardımcı olmanın ve o projelere destek olmanın gayesini güttük. Gerek grubumuz gerek milletvekillerimiz gerek Bakanlığımız bu anlayışla çalıştı. Onlar algı üretmeye ve bu manada iftiralara, yalanlara devam ediyorlar. Biz bu hizmetleri götürürken maalesef muhalefet riyakarlık kokan oyunların peşinde koşmaya devam ediyor. Vadettikleri hiçbir şeyi yerine getiremediler, hiçbir projeyi yapmadılar, bitirmediler. 'On binlerce kentsel dönüşüm yapacağız' dediler yapmadılar. 'Binlerce yeşil alan üreteceğiz' dediler, yapmadılar. 'Ulaşımı ucuz yapacağız' dediler, yapmadılar. 'Su bedava olacak, çok ucuz olacak' dediler yapmadılar. Kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek, kendileri yapmış gibi göstererek projelerimizde algı oluşturmaya çalıştılar. Bu zihniyete buradan seslenmek istiyorum. İstismarla, yalanla, çarpıtmayla, iftirayla, ikiyüzlü tavırlarla siyaset olmaz, eser üretilmez, millete hizmet edilmez."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısına değinen Kurum, şunları kaydetti:

"O helalleşme çağrısının üstünü kazıyın, altında bu milletle büyük bir hesaplaşma göreceksiniz. Daha dün 28 Şubat'ta yapmış oldukları çalışmaları hepimiz biliyoruz. Altılı masadan bildiri yayımlayan anlayış bugün başörtüsü meselesini istismar ederek siyasi kurnazlık hesabına düştü. Toplanıp toplanıp dağıldıkları, hiçbir karar alamadıkları, milletimize hiçbir vaat veremedikleri o altılı masa, kendi ihtiraslarının, siyasetlerinin malzemesi yaptıkları bu masada oyun inşallah ellerinde kalacak. Biz, yalnızca milletimizle birlikte olmaya, sadece milletimizin istikbalini planlamaya, sadece milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Evlatlarımıza daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için çalışmaya azimle, aşkla, kararlılıkla devam edeceğiz. Girilmedik gönül bırakmayacak, 81 ilimizi ihya edeceğiz. Ülkemizi dünyanın merkezi gücü haline getireceğiz. Konya'da kök salıp Söğüt'te yeşeren, Ankara'da küllerinden yeniden doğan dev medeniyet çınarının gölgesinde 2023'te tarihi bir zafer kazanarak Cumhur İttifakı olarak, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yeni Türkiye yüzyılını başlatacağız."

Kasım sonunda teslim edilecek

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da 12 Ağustos 2020'de temeli atılan 451 konutun inşasını 2 yıl gibi sürede tamamladıklarını söyledi.

Cinderesi'nin gecekondu ve çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu, alt yapı olarak da yaşanması zor bir bölge durumundayken sosyal ve kültürel anlamda büyük bir değer üretilerek yeni bir yaşam alanı haline getirildiğini anlatan Bulut, bunun örnek bir uygulama olduğunu belirtti.

Bulut, kasım ayı sonu, aralık ayı başında teslimlere başlayacaklarını kaydetti.

"Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da büyük bir emekle verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cinderesi'nin önemli bir bölge olduğunu belirten Balcı, "Beklenen projeyi tamamlamış bulunuyoruz. Hak sahiplerinin yüzünü güldürdüğümüz için Rabbimize ne kadar şükretsek azdır." dedi.

"O insanın yerine başka insan gelmiş sanki"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Cinderesi'nde yapılan proje Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Ankara'nın dört bir yanında hizmet yarışında bize en büyük desteği Sayın Bakanımız veriyor." diye konuştu.

Muhalefetin seçim öncesinde verdiği vaatleri yerine getirmediği eleştirisinde bulunan Özcan, "Su faturalarının indirimiyle ilgili önerge verdik. Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edildi. Bir baktık ki veto edilmiş. Kim tarafından? Mansur Yavaş tarafından. Seçimlerden önce 'İçme suyu insanların doğal hakkı, insani hakkı' diyordu. '1 kuruş, 2 kuruş yapılır ama bu şekilde ücret alınmaz' deniliyordu. Ama o insanın yerine başka insan gelmiş sanki." dedi.

Konuşmaların ardından hak sahipleri için noter huzurunda çekiliş yapıldı. İlk kuraları Bakan Kurum ve protokol üyeleri çekti.