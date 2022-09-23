Türk askerinin ilk yurt dışı görevi tam 72 yıl önce başladı. Tugay seviyesindeki birlik zamanla küçüldü. 21 sene barışa hizmet etti. Mehmetçik'in Kore görevi NATO kapısını araladı.

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, "ABD gibi bazı Avrupa devletleri gibi Fransa, İngiltere gibi devletler ya da Rusya gibi devletler, kendi çıkarlarını korumak, biraz da kendi emperyalist yapılarını ortaya koymak için, çıkarlarını ortaya koymak için bir takım üsler kuruyorlar. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye buraya girerken, bir güvenlik tesis ediyor. Güvenlik mimarisine çok önemli katkı sağlıyor" açıklamasını yaptı.

KKTC'deki Türkiye'nin kolordusu

Bugün uluslararası güvenlik mimarisi değişiyor. Merkezi nokta, geçmişte Doğu Avrupaydı. Artık güneye doğru evrildi. Özellikle Ortadoğu ve Akdeniz'e. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da bölgedeki dengeleri değiştirdi. Türk askeri 48 yıldır barışın teminatı.

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, "Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk kolordusu, müthiş derecede stratejik hatta politik önemi haiz bir güç. Bütün dengeleri alt üst eden bir güç. 74'ten itibaren ortaya çıkan, güç dengesi Doğu Akdeniz özellikle bütün oyunları bozuyor. KKTC'deki TSK varlığı başta adanın güvenliği ve istikrarı artı soydaşlarımızın güvenliği açısından bakıldığında oraya yapılabilecek herhangi bir sert güç harekatını ya da bir hamlesini ortadan kaldıracak caydırıcılık yapısına ve gücüne sahip" diyor.

Bosna'da, Afganistan'da, Kosova'da kritik görevler

Türkiye 70 yıldır NATO üyesi. İttifakın ikinci büyük ordusuna sahip. Bu süreçte kritik görevler üstlendi. Üstlenmeye de devam ediyor. Bosna Hersek'te huzur ve güvenin teminatı oldu. Kosova'daki Uluslararası Barış Gücünde de yer aldı. Her iki ülkenin silahlı kuvvetlerine eğitim desteğini sürdürüyor. Afganistan'da da 20 yıl boyunca görevini başarıyla icra etti.

Mehmetçik, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında faaliyetlere de katıldı. Lübnan, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti de o ülkelerden bazıları. İstikrar ve entegre harekatlarında görev üstlendi. Avrupa Birliği kapsamındaki harekatlara da destek olan yine Türk askeriydi.

Türkiye'nin savunma anlaşmaları

Libya, Katar, Azerbaycan, Somali. İkili anlaşmalar ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlık gösterdiği ülkeler. Onların silahlı kuvvetlerine tecrübesini aktarıyor. Subay ve astsubayları eğitiyor. Barış ve istikrarın korunmasını sağlıyor. Hava, deniz ve kara güçlerine danışmanlık hizmeti de veriyor. Ayrıca Türk ordusunun ülkelerdeki varlığı caydırıcı güç çarpanı oluyor.

TSK'nın yurt dışında varlığı

Türkiye terörden en fazla zarar gören ülkelerden biri. Sınır güvenliğini korumak için Mehmetçik her an teyakkuzda.

Birleşmiş Milletler'in 51'nci maddesi kapsamında Suriye ve Irak'ta. Türk Silahlı Kuvvetleri meşru müdafaa hakkını başarıyla yerine getiriyor. Her iki ülkede çok güçlü üsler bulunduruyor.

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, "Kuzey Suriye'deki harekatımızdaki konuşlandırdığımız birlikler, bu oyunu bozuyor. Irak'ta aynı şekilde oyunu bozuyor. Türkiye’nin gücünü şu anda çok net biliyor batı. Amerika başta olmak üzere. O bölgede konuşlanmış bir Türkiye, biliyorlar ki, oyun bozucu ya da oyuna dahil olucu olmayacak. Oyun kurucu olacak. Oyunu kurarsanız bölgede, Suriye ve Irak özelinde Ortadoğuda oyunun kurallarını da siz yazarsınız. Oyunun kurallarını siz yazarsanız, oyunun kurallarını da istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ve kendi çıkarlarınız doğrultusunda bunların hepsini yapmanız mümkün" şeklinde konuştu.

Türkiye, yurt dışında çok sayıda askeri üsse sahip. Adım attığı her bölgede istikrar için çabalıyor. Sadece askeri gücünü değil, diplomasisini de konuşturuyor.

Haber: Köksal Akpınar