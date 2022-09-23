Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 19:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Süleyman Soylu, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.
Etiketler: Kırgızistan Süleyman Soylu
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