Ankara'da 'Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, dezenformasyonla mücadeleye değindi. Yanlış bilgiye izin verilmeyeceğini söyledi.

Şahin, konuşmasında şunları kaydetti;

"Yayınlar yoluyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin veremeyiz. Hakikatin algı operasyonlarıyla gizlenmesine tahammülümüz yoktur."

"Sosyal medyadaki bilgileri doğrulatmadan vermemeliyiz"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, çalıştayda sosyal medyadaki bilgilerin mutlaka doğrulatılması gerektiğinin altını çizdi. TRT'nin yayın ilkelerine dikkati çekti. Sosyal medya düzenlemesinin önemine de değinen Öymez, şunları kaydetti;

Sosyal medyada gördüğümüz bir bilgiyi hızlıca kaynak kuruma kişiye ulaşıp çek edip doğrulatıp ondan sonra okuyucumuza izleyicimize aktarmamız gerekiyor.

"Doğruluğu, tüm mecralarımızda eş güdüm halinde tutmaya gayret ediyoruz"

Kamu yayıncılığı görevimizin bize verdiği sorumluluk sebebi ile gerek TRT Haber gerek TRT World gerek TRT Arapça, TRT'de 18 TV kanalımız var, 18 radyomuz var. Dijital mecralarımız var. Farklı dillerde yayın yapan mecralarımız var. Bunların hepsinde doğruluğu eş güdüm halinde önde tutmaya gayret ediyoruz. Bazen bir iki dakikalık gecikmeyi peşinen kabul edip biraz geç olsun ama yanlış bilgi olmasın düşüncesi ile son derece dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz.

Sosyal medya düzenlemesinin hayata geçmesi ile birlikte sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin kara propagandanın çarpıtmanın giderek azalacağını, bizlere düşen sorumluluğun biraz azalacağını ümit ediyorum.