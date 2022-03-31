Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere Kısıklı'daki konutundan ayrıldı.
Çengelköy Mahallesi Güzeltepe Caddesi'nde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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