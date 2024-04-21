Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.04.2024 06:45

Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor

TBMM'de bu hafta gündem yoğun. Hafta boyunca Meclis'te 23 Nisan etkinlerine ilişkin kutlamalar yapılacak. Salı günü Genel Kurul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum gerçekleştirilecek. Enerji alanında düzenlemeler getiren teklif de bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek.

Meclis'te gündem yoğun: Fahiş fiyata ağır yaptırım geliyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Meclis bu hafta 23 Nisan etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Salı günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Genel Kurulda özel oturum gerçekleştirilecek.

Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları oturumda 10'ar dakikalık konuşma yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu gerçekleştirilecek.

Enerji teklifi görüşülecek

Meclis Genel Kurulu'nda Çarşamba günü enerji alanındaki yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Fahiş fiyata ağır yaptırım

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak.

Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikler içeriyor. 

ETİKETLER
TBMM
Sıradaki Haber
Göç İdaresi Başkanlığı'na 382 sürekli işçi alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:25
Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
06:41
İzmir'de parkta uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
05:56
Zonguldak'ta fabrikadan koku yayıldı: Mahalleli maske takıyor
05:32
Şırnak'ta trafik kazası: 3 yaralı
04:29
Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
04:06
Netanyahu 26 milyar dolarlık yardım paketi için ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı
Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ