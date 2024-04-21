Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 21.04.2024 01:34

Göç İdaresi Başkanlığı'na 382 sürekli işçi alınacak

İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacağını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı'na 382 sürekli işçi alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, 382 sürekli işçi alımına ilişkin kura, sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak.

Sınavların sonucunda ise İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü emrinde sürekli işçi olarak istihdam edilmek üzere, güvenlik görevlisi kadrosunda 150 erkek, 50 kadın, temizlik görevlisi kadrosunda 120 erkek, 20 kadın ve şoför kadrosunda 42 erkek alınacak.

Başvurular, 22-26 Nisan'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (esube.iskur.gov.tr) adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü ve uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, sınav yeri ve tarihleri ile sonrasında sınav sonuçlarını Göç İdaresi Başkanlığı internet adresinde (www.goc.gov.tr) görebilecek.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı'ndan "Kürecik" iddialarına yalanlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:21
Haniye: Halen Erdoğan'ın BM'de Şimon Peres'e verdiği karşılığı hatırlıyoruz
00:43
İsrail Filistin'in tam üyeliği lehine oy kullanan ülkeleri protesto edeceğini duyurdu
00:38
Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı
00:21
Rusya: ABD'nin Ukrayna'ya yardım kararı telafisi olmayan zararlara neden olacak
00:12
İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 14'e yükseldi
00:00
Batı Şeria'da İsrail ateşi sonucu Filistinli ambulans şoförü öldü
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İrlanda'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı
Hemzemin geçitte mahsur kalan tıra tren çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ