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TRT Haber 20.04.2024 20:37

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanının Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklaması, İsrail Hükümetinin yaptığı katliamları örtbas etme çabasından başka bir şey değildir.

Çocuk katilleri her türlü ateşkes ve barış girişimine düşmanlık ediyor. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış için liderlik ettiği siyasetin bu katliam şebekeleri tarafından hedef alındığını biliyoruz. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar insanlık önünde mahkum oldular ve hukuk önünde hesabını birgün verecekler." 

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