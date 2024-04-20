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Gündem
AA 20.04.2024 18:36

Türkiye'nin yardımları Gazze’ye doğru yola çıktı

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen "9. İyilik Gemisi"ndeki 3 bin 774 ton insani yardım malzemesinin ilk kısmını taşıyan tırlar Mısır’dan Gazze’ye hareket etti.

Türkiye'nin yardımları Gazze’ye doğru yola çıktı

Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç malzemesinin İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ulaştırılması için hummalı çalışma sürüyor.

Mersin'de yüklenen yardımlarla 16 Nisan'da yola çıktıktan sonra dün Gazze'ye yakın konumdaki El-Ariş Limanı'na yanaşan "9. İyilik Gemisi"nde tahliye öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye'nin yardımları Gazze’ye doğru yola çıktı

Gemiye yanaşan vinçle rıhtıma indirilen 227 bin 63 gıda paketi, 869 ton un, 14 bin 700 bebek bezi, 2 bin uyku tulumu ve 400 ton muhtelif malzemenin bir kısmı tırlara yüklendi.

İşlemi tamamlanan ilk tırlar Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.

Yardımlar, gümrükteki işlemlerden sonra Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahiplerine götürülmesi için Filistin Kızılayına teslim edilecek.

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