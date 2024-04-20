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Gündem
AA 20.04.2024 17:16

Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sur Belediyesi mazbata töreni sonrası Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden U.G.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltına alındı
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret ettiği tespit edilen U.G. adlı şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır" dedi.

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan
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