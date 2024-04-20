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Gündem
AA 20.04.2024 15:45

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, küme düştü.

Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu

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