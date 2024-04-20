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AA
HABER GİRİŞ
20.04.2024 15:45
, 20.04.2024 15:49
SON GÜNCELLEME
20.04.2024 15:49
Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, küme düştü.
Ayrıntılar geliyor...
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