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Gündem
AA 20.04.2024 15:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da görüştü. Gazze'deki son durum değerlendirildi. Gazze'ye yapılan yardımlar ile ateşkesin tesisi için atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'yi kabul etti
[Fotograf: AA]

Türkiye, İsrail'in insanlık dışı saldırılarının bir an önce sona ermesi için diplomatik adımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşme saat 14.30 sıralarında başladı.

Erdoğan ve Haniye, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarla ilgili son durumu değerlendirdi. Gazze'ye yapılan yardımlar ile ateşkes ve barışın tesisi için atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'yi kabul etti

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeyi, "Filistin Davasının Lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyi konuşacağız, dertleşeceğiz" diye duyurmuştu. 

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