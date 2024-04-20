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Gündem
AA 20.04.2024 14:00

Sur'da DEM yöneticilerine soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sur'da DEM yöneticilerine soruşturma
[Fotograf: AA]

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir."

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Adalet Bakanlığı Diyarbakır
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