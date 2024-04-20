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Gündem
AA 20.04.2024 20:55

Dışişleri'nden İsrailli Bakan'ın paylaşımına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, "Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden İsrailli Bakan'ın paylaşımına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, X sosyal medya platformundan İsrailli Bakan'ın paylaşıma cevap verdi.

"Utanması gereken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 35 bine yakın Filistinliyi katleden İsrailli yetkililerdir." paylaşımını yapan Keçeli, İsrail hükümet üyelerinin gündemi değiştirme çabalarının sonuç vermeyeceğini vurguladı.

Keçeli, Türkiye’nin önceliğinin, Gazze’deki katliamın sona ermesinin sağlanması ve Filistin devletinin kurularak bölgede kalıcı barışın tesisi olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda çalışmaya ve İsrail’in işlediği suçlarla ilgili gerçekleri dile getirmeye devam edeceklerini aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafını paylaşarak hakaret ve iftira içeren yorumlarda bulunmuştu.

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