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TRT Haber 20.04.2024 23:51

İletişim Başkanlığı'ndan "Kürecik" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e fırlattığı füzeler, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durduruldu." iddiasını yalanladı.

İletişim Başkanlığı'ndan "Kürecik" iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü ile ilgili söz konusu iddiaların daha önce de yalanlandığını hatırlattı.

Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından, asılsız iddianın kasıtlı bir biçimde yeniden dolaşıma sokulduğu tespit edildiği vurgulandı.

"Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler, NATO prosedürleri çerçevesinde sadece müttefiklerle paylaşılmaktadır. Bu veri paylaşımının amacı, NATO müttefiki ülkelerin halklarının, topraklarının ve kuvvetlerinin korunmasıdır." denildi.


Bilgilerin İsrail gibi NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türkiye, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının yanında olmuştur ve her koşulda olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı İran İsrail
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