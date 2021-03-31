Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 6. yılında Meclis Genel Kurulu'nda tartışma yaşandı.

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın "DHKP-C'liler teröristtir" sözlerine HDP sıralarından itiraz geldi. Leyla Şahin Usta, HDP'lilere "Terör sevicileri" diye seslendi.

"Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden, eline silah alıp şehit eden DHKP-C'li bir terörist. Bunu da kabul etmiyorsunuz. Kimse kalkıp DHKP-C terör örgütünü savunmasın. Bu savcımızı şehit eden örgütle aynı elemanların bugün sahada olmasının tek müsebbibi varsa, burada siyaset adı altında sizin gibi terör sevicilerle savunuculardır."

"Terör örgütünün kucağında olanlar bize laf edemez"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da HDP'yi sert sözlerle eleştirdi.

"Biz terör örgütü mensuplarıyla Kandil'de, Sincar'da, dünyanın neresinde olursa olsun mücadele ettiğimiz gibi eğer Meclis çatısı altında varsa onlarla da mücadele edeceğiz. Terörle arasına çizgi çekemeyenler kalkıp da grubumuza laf edemez. Terör örgütünün kucağında olanlar bize laf etmeye cesaret dahi edemez."

Yaşanan tartışma üzerine Genel Kurul'a ara verildi.