Mehmet Selim Kiraz 1969'da, Siirt'e bağlı Karaboğaz köyünde doğdu. 6 kardeşin en büyüğüydü.

Okul hayatı boyunca, notları kadar, ahlakıyla da herkesin sevgisini kazandı. Hem yatılı okuyor, hem de terzi çıraklığı yapıyordu. Bu zanaatini hiç bırakmadı.

Adliyede katiplik yapan babasının telkinleriyle hukuk okudu. 1994'te İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Birçok ilde cumhuriyet savcılığı yaptı. 2010'da tayini İstanbul'a çıktı.

[Grafik: TRT Haber]

"Milletimiz acını seninle paylaşıyor"

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, görevi başında şehit edilen oğlunun acısı hep yüreğinde yaşıyor.

Üzerinden 6 yıl geçen hain terör saldırısını "Hep biz 31 Mart'ta kalıyoruz. Bizim için geçmiyor. Ama bizim milletimiz o kadar nefis ki, öylesine aziz bir millet ki seninle paylaşıyor ve acını yok ediyor" sözleriyle anlatıyor.

Yurtta kalırken de terziliğiyle arkadaşlarına sürprizler yapıyordu.

Şehit Kiraz'ın sınıf arkadaşı, Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Yusuf Tarık Uçar Kiraz'ın terzilik becerilerini şu sözlerle anlatıyor:

"Uyanmadan ya da uyanma esnasında arkadaşlarının yatak uçlarına koyacak kadar da güzel bir arkadaştı, hepimizi mahcup ediyordu. Diyordu ki "Bu benim sanatım. Her sanatın, her mesleğin bir zekatı vardır. Ben de zekatını mesleğimin böyle ödüyorum"

Dürüstlüğüyle tanınıyordu

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Atamtürk Uyar, şehit Mehmet Selim Kiraz'ı "İş ahlakı çok üstündü. Son derece dürüst. Her cumhuriyet savcısında olması gereken nitelikler Mehmet Selim Kiraz savcımızda en üst düzeyde mevcuttu" sözleriyle anlattı.

Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Atilla Öztürk ise şehit Kiraz'ın iyi bir insan olduğunu belirterek, "İyi bir Müslüman, iyi bir aile babası ve adalet adamıydı. Zaten arkasından konuşanlar da bu şekilde şehadet etmektedir. İsmi gibi çok naif bir insandı" dedi.

Tarih 31 Mart 2015'te iki DHKP-C’li terörist ellerinde cübbelerle avukatmış gibi adliyeye girdi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı 6. kattaki odasında rehin aldılar.

Teröristler makamında şehit etti

6 saat sonra odadan silah sesleri yükseldi. Polis hemen baskın yaptı, teröristler öldürüldü, Kiraz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Savcı Mehmet Selim Kiraz şehit oldu.

Teröristler, Berkin Elvan soruşturmasını bahane ederek Mehmet Selim Kiraz'ı şehit etti. Oysa Kiraz soruşturmayı bitirmek üzereydi. Terör örgütünün tek amacıysa kara propaganda yapmaktı.

Savcı Kiraz’ın şehit edilmesiyle ilgili yargılama, 11 Temmuz 2019’da bitti. Olayla ilgili 5 sanık değişik sürelerde hapis cezası aldı.

Adı hep yaşayacak

Mehmet Selim Kiraz, şehit olduğunda henüz 46 yaşındaydı. İki çocuk babasıydı. Ardında azim dolu bir yaşam ve şerefli bir meslek hayatı bıraktı.

Kamera: Volkan Toy-Hayrettin Kavi