Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 22:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güvenlik soruşturması teklifi TBMM'de görüşülüyor
[Fotoğraf: AA]
Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor.
AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak.
Cezaevi çalışanları ve üst düzey kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak
Teklifte, kamuya ilk kez atanacakların tümü için ise arşiv araştırması istenecek.
16 maddelik kanun teklifindeki bazı düzenlemelerin Genel kurul görüşmeleri sırasında önergelerle değiştirilmesi bekleniyor.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı TBMM
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