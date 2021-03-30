AK Parti'nin hazırladığı teklife göre, güvenlik soruşturmaları nesnel verilere dayanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerine girişte güvenlik soruşturması yapılacak.

Cezaevi çalışanları ve üst düzey kamu yöneticileri de güvenlik soruşturmasına tabi olacak

Teklifte, kamuya ilk kez atanacakların tümü için ise arşiv araştırması istenecek.

16 maddelik kanun teklifindeki bazı düzenlemelerin Genel kurul görüşmeleri sırasında önergelerle değiştirilmesi bekleniyor.