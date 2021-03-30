İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi'nin, "Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkentlerinden Biri" temasıyla yarın çevrim içi ortamda düzenlenecek Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı ve Türk Konseyi Onursal Başkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle düzenlenen zirveye Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları ile Macaristan Başbakanı katılacak.