Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kongresi Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi düzenlenecek Türk Konseyi Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi'nin, "Türkistan: Türk Dünyasının Manevi Başkentlerinden Biri" temasıyla yarın çevrim içi ortamda düzenlenecek Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.
Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı ve Türk Konseyi Onursal Başkanı, Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle düzenlenen zirveye Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanları ile Macaristan Başbakanı katılacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İletişim Kırgızistan
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