Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 20:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nevruz etkinliklerinde terör propagandası: 5 gözaltı
İstanbul'daki Nevruz etkinliklerinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
20 Mart'ta, İstanbul Yenikapı'da Nevruz Bayramı için etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte, bir grup provokatör yüzlerini kapatarak terör örgütü elebaşının posterini açtı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti, teknik ve fiziki takip yapıldı.
Çalışmalar kapsamında 9 şüpheli tespit edildi. 6 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve şüphelilerden 5'i yakalandı. Aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
4 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK İstanbul
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