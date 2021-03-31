20 Mart'ta, İstanbul Yenikapı'da Nevruz Bayramı için etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte, bir grup provokatör yüzlerini kapatarak terör örgütü elebaşının posterini açtı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti, teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çalışmalar kapsamında 9 şüpheli tespit edildi. 6 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve şüphelilerden 5'i yakalandı. Aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

4 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.