AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi, güvenlik soruşturmalarının nesnel verilere dayanmasını öngörüyordu.Teklifte kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv taraması da yer alıyordu.

Dün Genel Kurul'da teklifin tümü üzerinde görüşmelere başlandı, bugün ise maddelere geçilmesi oylaması yeterli çoğunluk sağlanamadığı için muhalefetin oylarıyla reddedildi.