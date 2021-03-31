Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 21:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güvenlik soruşturması teklifi reddedildi
Kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması öngören kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda reddedildi.
AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi, güvenlik soruşturmalarının nesnel verilere dayanmasını öngörüyordu.Teklifte kamuya ilk kez atanacakların tümü için arşiv taraması da yer alıyordu.
Dün Genel Kurul'da teklifin tümü üzerinde görüşmelere başlandı, bugün ise maddelere geçilmesi oylaması yeterli çoğunluk sağlanamadığı için muhalefetin oylarıyla reddedildi.
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